У розвідці пояснили, хто і навіщо посунув Суровікіна з посади командувача Об'єднаного угрупування російських військ в Україні
Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, чому РФ прибрала Суровікіна. Він наголосив, що єдине в чому росіяни праві - це інкримінування ненормальної витрати запасів ракет
Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю УП.
"Це ще один такий приклад внутрішньоусобної боротьби у них. Восени цей процес пішов. Тоді Герасимова фактично усунули, хоча він у них є другий військовий після Шойгу. Герасимов почав шукати способи, як усунути Суровікіна", – розповідає Буданов.
У російській армії почали проведення перевірок щодо Суровікіна, комісій, інспекцій та доведення цих результатів до вищого керівництва РФ.
"І от ближче до зими він розпочав, не побоюся такого вислову, "спеціальну операцію" проти нього. Вони намалювали картину, що виключно через пана Суровікіна було втрачено Херсон. Виключно через пана Суровікіна – страшенні втрати Російської Федерації. Виключно через нього з'явилися проблеми наркоманії й алкоголізму в армії", – пояснює очільник розвідки.
Начальник ГУР сказав, що саме такими методами Герасимов "повернув собі позиції".
"Єдине, на мій погляд, що вони реально правильно йому інкримінували, це була ненормальна витрата запасів ракет. Насправді було доведено майже до нулів по всіх категоріях ракетного озброєння", - додав Буданов.
- 11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України.
- 12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків.
- Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, вважає, що протягом місяця російська армія буде відчувати дефіцит управління і, можливо, для наших військ це буде вікном можливостей, аби виконати наступальні або оперативно-тактичні дії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.89
-
EUR
Купівля 41.21Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе