Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю УП.

"Це ще один такий приклад внутрішньоусобної боротьби у них. Восени цей процес пішов. Тоді Герасимова фактично усунули, хоча він у них є другий військовий після Шойгу. Герасимов почав шукати способи, як усунути Суровікіна", – розповідає Буданов.

У російській армії почали проведення перевірок щодо Суровікіна, комісій, інспекцій та доведення цих результатів до вищого керівництва РФ.

"І от ближче до зими він розпочав, не побоюся такого вислову, "спеціальну операцію" проти нього. Вони намалювали картину, що виключно через пана Суровікіна було втрачено Херсон. Виключно через пана Суровікіна – страшенні втрати Російської Федерації. Виключно через нього з'явилися проблеми наркоманії й алкоголізму в армії", – пояснює очільник розвідки.

Начальник ГУР сказав, що саме такими методами Герасимов "повернув собі позиції".

"Єдине, на мій погляд, що вони реально правильно йому інкримінували, це була ненормальна витрата запасів ракет. Насправді було доведено майже до нулів по всіх категоріях ракетного озброєння", - додав Буданов.