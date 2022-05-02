У Рубіжному окупанти вкотре зірвали евакуацію та ведуть обстріл гуманітарного штабу, - Гайдай
На Луганщині у Рубіжному російські окупанти вкотре зірвали евакуацію мирного населення. По місцевому гуманітарному штабу ведуться обстріли
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, росіяни продовжують безперервний обстріл Рубіжного.
"Коли ми востаннє, тиждень тому, діставалися евакуаційним транспортом до Рубіжного та рятували людей, завезли декілька тонн їжі. Пізніше до міста надійшов додатковий продуктовий вантаж. Однак росіяни обстрілюють цю частину міста безперервно. Зараз туди практично неможливо доїхати уцілілим", - повідомляє ОДА.
За словами Гайдая, у будівлі гуманітарного штабу "небезпечно перебувати навіть декілька хвилин", не кажучи вже про ефективну організацію гумдопомоги. Він також додає, що через постійні російські обстріли жителі Рубіжного стали на межу гуманітарної катастрофи.
Також зазначається, що в інших громадах Луганщини ситуація із доставкою гуманітарної допомоги поки що контрольована.
- Нагадаємл, що з населених пунктів Луганщини 2 травня успішно врятовано 20 місцевих жителів
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