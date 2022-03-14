У Румунії впав, ймовірно, російський безпілотник

Про це повідомляє Балканський оглядач.



Безпілотний літальний апарат знайшли у румунському муніципалітеті Думітра. Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один з мешканців району Бистриця-Несеуд у Східних Карпатах повідомив, що невідомий дрон приземлився на галявині біля його будинку.



Прессекретар поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що цей апарат пов’язаний з війною в Україні.



Однак, згідно зі зображеннями, які циркулюють в Інтернеті, "модель літака" насправді є російським безпілотником "Орлан-10". Це модель, яка використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.



Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовуються в конфлікті в Україні з 2014 року.



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