У Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа на складі. Горить 12 тис. кв. м.

Про це повідомили у МНС Росії.

"У Санкт-Петербурзі (Колпінський район) пожежа на складі, площа загоряння - 6 тис. кв.м. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 людини особового складу. Задіяно пожежний поїзд", - пишуть у МНС.

Близько 00:00 російські пропагандисти з РІА-Новини повідомили, що площа загоряння збільшилась до 12 тис. кв. м.

Ввечері, 22 жовтня, у російській Пермі виникла пожежа і стався вибух на пороховому заводі.

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