У Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа на складі. Горить 12 тис. кв. м.
На одному зі складів у російському Санкт-Петербурзі вирує масштабна пожежа
Про це повідомили у МНС Росії.
"У Санкт-Петербурзі (Колпінський район) пожежа на складі, площа загоряння - 6 тис. кв.м. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 15 одиниць техніки та 63 людини особового складу. Задіяно пожежний поїзд", - пишуть у МНС.
Близько 00:00 російські пропагандисти з РІА-Новини повідомили, що площа загоряння збільшилась до 12 тис. кв. м.
- Ввечері, 22 жовтня, у російській Пермі виникла пожежа і стався вибух на пороховому заводі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.63
Купівля 39.63Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.25Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе