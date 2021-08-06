У СБУ назвали дату та місце прощання з Марчуком

Про це повідомили РБК-Україна у пресслужбі СБУ.



Прощання з Марчуком відбудеться з 12:00 до 15:00, в будинку офіційних прийомів за адресою: вул. Грушевського, 22.

5 серпня помер український політик та державний діяч Євген Марчук.

Марчук помер від гострої серцево-легеневої недостатності.