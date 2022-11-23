У Севастополі окупанти готують операторів безпілотників, - Генштаб

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Пресслужба повідомляє, що в одному з навчальних закладів Севастополя готують операторів іранських та російських БПЛА.

"Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - стверджують в Генштабі.

Нагадаємо, 19 листопада The Washington Post оприлюднив матері, що російські терористи та їхні партнери з Ірану домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України.

У ЗСУ прокоментували домовленості про виробництво іранських дронів на території РФ та можливість передачі ракет: у Повітряних силах ЗСУ вважають, що Російська Федерація не зможе швидко розгорнути власне виробництво іранських безпілотників.

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