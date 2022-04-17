У Сєвєродонецьку від початку війни зʼявилося нове кладовище, кількість могил уже перевищує 400, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



Як стало відомо, станом на 17 квітня на новому кладовищі Сєвєродонецька налічується уже понад 400.

Гайдай також інформує, що в місті досі залишається близько 20 тисяч мешканців. До початку війни у Сєвєродонецьку проживало 130 тисяч.

Голова ОДА також вкотре закликав місцеве населення евакуюватися.

Нагадаємо, що голова Луганської ОДА закликав мешканців евакуюватися, щоб окупанти примусово не вивезли їх до РФ