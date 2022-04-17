У Сєвєродонецьку від початку війни зʼявилося нове кладовище, кількість могил уже перевищує 400, - Гайдай
У Сєвєродонецьку на Луганщині від початку повномасшабного вторгнення військ РФ на територію України зʼявилося нове кладовище, кількість могил на якому уже перевищила 400
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Як стало відомо, станом на 17 квітня на новому кладовищі Сєвєродонецька налічується уже понад 400.
Гайдай також інформує, що в місті досі залишається близько 20 тисяч мешканців. До початку війни у Сєвєродонецьку проживало 130 тисяч.
Голова ОДА також вкотре закликав місцеве населення евакуюватися.
- Нагадаємо, що голова Луганської ОДА закликав мешканців евакуюватися, щоб окупанти примусово не вивезли їх до РФ
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