У Шепетівці зенітники відпрацювали знищення повітряних цілей противника
Шепетівський зенітний ракетний полк повітряного командування ''Захід'' на навчаннях виконав бойові пуски ракет із ЗРК "Бук-М1" по безпілотникам, які імітували повітряні цілі противника
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" розрахунки "Бук-М1" Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування ''Захід'' виконали бойові пуски по цілях. Роль цілей виконували безпілотні літальні апарати ВР-3 "Рейс". Всі цілі знищено!", - йдеться у повідомленні.
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