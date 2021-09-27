У Шепетівці зенітники відпрацювали знищення повітряних цілей противника

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" розрахунки "Бук-М1" Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування ''Захід'' виконали бойові пуски по цілях. Роль цілей виконували безпілотні літальні апарати ВР-3 "Рейс". Всі цілі знищено!", - йдеться у повідомленні.