Про це повідомляє The Sun.

Творці історичної драми "Корона" про життя та правління королеви Єлизавети ІІ та королівської родини включили до двох серій п'ятого сезону серіалу уривки скандального інтерв'ю принцеси Діани, яке вона дала Мартіну Баширу, журналісту ВВС у програмі "Панорама" 1995 року. Пізніше було проведено розслідування, яке показало, що Башир обманом змусив Діану розповісти подробиці свого особистого життя. Тому королівська родина вважає, що використовувати це інтерв'ю в новому шоу Netflix недоречно.

Існує думка, що саме після цього інтерв'ю Єлизавета ІІ дала згоду на розлучення принца Чарльза та Діани. В інтервʼю містяться провокаційні частини.

Спершу вважалось, що стрімінговий гігант Netflix скоротить сцени з інтерв'ю всього до кількох секунд. Натомість хронометраж скандальних фрагментів з розмови з журналістом сягне 4 хвилин 23 секунд.

У кадрі зʼявиться принц Вільям, тоді учень Ітона, який дивиться інтерв'ю по телевізору, а також принц Чарльз, який зі сльозами на очах говорить Каміллі: "Що, до біса, вона робить?".

Зокрема в серіалі містимуться фрази Діани, коли вона поставила під сумнів здатність чоловіка бути королем. Також зʼявиться фрагмент із сенсаційною заявою принцеси, що "у шлюбі нас було троє". Діана натякала на роман Чарльза та Камілли Паркер-Боулз.

Актриса Елізабет Дебікі, яка грає Діану, повторить її слова про бажання "бути королевою в серцях людей" та сумніви в тому, що вона колись стане королевою на троні.

Інгрід Сьюард, головний редактор журналу Majesty і подруга Діани, яка померла в 1997 році, зазначила: "Вільям буде розлючений. Він висловив свою думку, коли сказав, що інтерв'ю більше ніколи не повинно виходити в ефір".

Вона зауважила, що "після розслідування інтерв'ю не викликає довіри" та "не має легітимності". Інгрід Сьюард також додала, що сам Чарльз казав, що "вони можуть говорити про нього все, що завгодно, але не втручатися в це Гаррі та Вільяма".

Зауважується, що поява інтервʼю, яке містить "підробки та вигадки", в серіалі покладає провину за тяжке становище Діани безпосередньо на тодішнього принца Вельського, а принцеса, яку грає Елізабет Дебікі, викликає співчуття.

Відомо, що юний Вільям, нині принц Вельський, був принижений викриттями про особисте життя його батьків, що розгорнулось на публіці. Принц звинуватив програму ВВС в підживленні параної його матері та погіршенні шлюбу його батьків.

"Я вважаю, що обманний спосіб, у який було отримано інтерв’ю, суттєво вплинув на слова моєї матері. Інтерв’ю зробило великий внесок у погіршення стосунків моїх батьків і з того часу завдало болю незліченній кількості інших людей. Я твердо переконаний, що ця програма "Панорама" не має легітимності і більше ніколи не повинна виходити в ефір. Це фактично створило фальшивий наратив, який понад чверть століття комерціалізував BBC та інших", - заявив Вільям.

У заяві Netflix зазначається, що інтервʼю мало вагоме значення на подальший перебіг подій, тому оминути його не було можливості.

"П’ятий сезон "Корони" буде драматизувати події, пов’язані з інтерв’ю "Панорамі", враховуючи ключову роль, яку воно відігравало протягом періоду, який охоплює серіал. Воно відображатиме те, що ми нині знаємо про те, яким чином було отримане інтерв’ю та як поводилися з Діаною. Інтерв’ю відтворено не повністю", - заявили творці серіалу.