У шведському Гетеборзі прогримів вибух у житловому будинку, щонайменше 25 людей постраждали
Щонайменше 25 людей постраждали через вибух в будинку в шведському місті Гетеборзі
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Всі постраждалі перебувають у лікарнях.
"Пошкоджено декілька квартир і сходові прольоти, причина поки що невідома", - заявив представник рятувальної служби.
Поліція відкрила справу.
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