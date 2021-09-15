У Швеції суд виніс вирок шпигуну, який передавав РФ комерційні секрети

Про це повідомляється на SVT.



Відомо, що 47-річний обвинувачений був затриманий у лютому 2019 року у ресторані в центрі Стокгольма після зустрічі зі співробітником російської спецслужби, який діяв під прикриттям дипломатичної недоторканності.



Під час розслідування було встановлено, що шпигун передавав РФ торговельні секрети виробника вантажівок Scania. У той же час у частині, яка стосувалася інформації щодо компанії Volvo його було виправдано.



Рішенням Окружного суду Гетеборга чоловіка засуджено до трьох років позбавлення волі.



"Ми вважаємо, що це виправдане покарання за те, що він зробив, і за можливі заподіяні збитки", - зазначив представник звинувачення Матс Хагелін.



Ім'я ув'язненого, а також росіянина, з яким нібито співпрацював швед, слідство не наводить.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb