У Сил тероборони заплановано не менше, ніж п'ять бригадних навчань, - командувач Галушкін

Про це заявив командувач Сил тероборони ЗСУ Юрій Галушкін, передає Укрінформ.



"Спільні навчання із залученням представників Сил територіальної оборони сплановані. У нас буде не менше, ніж п'ять бригадних навчань з мобілізуванням резервістів цих бригад. Однак цього недостатньо. Крім іншого, ми проводимо дуже багато зборових заходів і навчань керівного складу. Зокрема готуємо окремо зв’язківців, мінометників, протитанкістів, зенітників, окремо проводимо збори з керівництвом, навіть командирів бригад ми теж навчаємо", - розповів він.



Юрій Галушкін додав, що згідно з рішенням міністра оборони, будуть організовані зборові заходи, для участі в яких запросять очільників обласних і районних держадміністрацій.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року, вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

1 січня стало відомо, що Сили територіальної оборони очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.

10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони.

У Міноборони повідомили, що в Україні планують сформувати 25 бригад Сил територіальної оборони, які об'єднають понад 150 батальйонів.

Юрій Галушкін заявив, що розгортанням Сил тероборони Україна може не допустити нового вторгнення РФ.

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