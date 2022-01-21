У Сил тероборони заплановано не менше, ніж п'ять бригадних навчань, - командувач Галушкін
Сили територіальної оборони разом з іншими підрозділами ЗСУ проведуть щонайменше п'ять навчань із залученням мобілізованих резервістів
Про це заявив командувач Сил тероборони ЗСУ Юрій Галушкін, передає Укрінформ.
"Спільні навчання із залученням представників Сил територіальної оборони сплановані. У нас буде не менше, ніж п'ять бригадних навчань з мобілізуванням резервістів цих бригад. Однак цього недостатньо. Крім іншого, ми проводимо дуже багато зборових заходів і навчань керівного складу. Зокрема готуємо окремо зв’язківців, мінометників, протитанкістів, зенітників, окремо проводимо збори з керівництвом, навіть командирів бригад ми теж навчаємо", - розповів він.
Юрій Галушкін додав, що згідно з рішенням міністра оборони, будуть організовані зборові заходи, для участі в яких запросять очільників обласних і районних держадміністрацій.
- Нагадаємо, з 1 січня 2022 року, вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.
- 1 січня стало відомо, що Сили територіальної оборони очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.
- 10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони.
- У Міноборони повідомили, що в Україні планують сформувати 25 бригад Сил територіальної оборони, які об'єднають понад 150 батальйонів.
- Юрій Галушкін заявив, що розгортанням Сил тероборони Україна може не допустити нового вторгнення РФ.
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