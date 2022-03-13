У Скадовськ знову зайшли окупанти, - мер
У Скадовськ, Херсонської області, заїхала колона російських військ
Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook.
“Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки), і, схоже, залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на околиці Скадовська”, - йдеться у повідомленні.
Як розповів Яковлев, військові РФ знову заходили до будівлі міської ради.
- 9 березня росіяни вперше увійшли Скадовськ, а 12 березня Яковлев повідомив, що окупанти покинули місто.
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