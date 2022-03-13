У Скадовськ знову зайшли окупанти, - мер

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook.

“Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки), і, схоже, залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на околиці Скадовська”, - йдеться у повідомленні.

Як розповів Яковлев, військові РФ знову заходили до будівлі міської ради.

9 березня росіяни вперше увійшли Скадовськ, а 12 березня Яковлев повідомив, що окупанти покинули місто.