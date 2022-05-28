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У США анонсували випробування підводного човна без людей на борту

28 травня, 2022 субота
23:52

США влітку 2022 року розпочнуть випробування першого зразка автономного безлюдного підводного апарату

Про це передає Інтерфакс-Україна, посилаючись на дані Командування військово-морських систем американських ВМС.

Планується, що в ході перших випробувань 26-метровий 80-тонний безпілотний підводний човен пройде тест щодо встановлення мін.

Підводний апарат може бути задіяний у встановленні підводних мін, оснащуватися гідролокатором для картографування дна океану, виконувати завдання підводної розвідки, радіоелектронної боротьби та тралення мін.

Планується, що в майбутньому дизель-електричний підводний апарат, здатний розвивати швидкість до 15 км на годину під водою та діяти на глибині 3,3 тис. метрів, буде здатний запускати крилаті ракети та безпілотні літальні апарати, а також полювати на підводні човни супротивника.

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підводний човен
США
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