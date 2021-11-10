У США чоловік влаштував стрілянину на вулиці: є двоє загиблих
У місті Скотленд, штат Південна Дакота, чоловік обстріляв двох людей на вулиці, ще троє - поранені
Про це повідомляє видання Dakota News Now.
Інцидент стався ввечері у вівторок 9 листопада.
Очевидці повідомляють, що зловмисник бігав вулицею і стріляв у перехожих.
У результаті стрільби загинули батько та дочка, одну з жертв доставили до лікарні з пораненнями, які загрожують життю. Ще двоє поранених у некритичному стані покинули місце стрілянини.
Поліцейські затримали стрілка та розслідують його мотиви.
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