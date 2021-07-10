У США картридж до комп'ютерної гри 1980-х продали за $870 тис.

Про це повідомляє AP у twitter.

Картридж комп'ютерної гри The Legend of Zelda для консолі Nintendo NES в оригінальній упаковці було продано на аукціоні компанії Heritage Auctionsза $870 тис.

Вартість картриджу 1987-го року випуску побила попередній рекорд встановлений у квітні, коли за картридж гри Super Mario Bros було заплачено $660 тис.

