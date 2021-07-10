У США картридж до комп'ютерної гри 1980-х продали за $870 тис.
У США картридж від популярної у 1980-х роках комп'ютерної гри The Legend of Zelda продали на аукціоні за $870 тис.
Про це повідомляє AP у twitter.
Картридж комп'ютерної гри The Legend of Zelda для консолі Nintendo NES в оригінальній упаковці було продано на аукціоні компанії Heritage Auctionsза $870 тис.
Вартість картриджу 1987-го року випуску побила попередній рекорд встановлений у квітні, коли за картридж гри Super Mario Bros було заплачено $660 тис.
- Раніше стало відомо, що малюнок Леонардо да Вінчі продали на аукціоні Christie's за $12,2 млн.
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