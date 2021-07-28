У США конгресмени заслухали перших свідків щодо штурму Капітолію в січні
27 липня відбулись перші слухання комітету Конгресу США з розслідування штурму Капітолію 6 січня
Про це розповідає "Радіо Свобода".
В якості свідків на слуханнях виступили чотири полісмени, які протистояли натовпу прихильників тодішнього президента Дональда Трампа, що увірвався до приміщення Капітолію.
Один з учасників слухань, поліцейський Аквіліно Гонел, розповів, що нападники його побили.
"Те, чого ми зазнали в той день, нагадувало поле бою у Середньовіччі. Ми билися - пліч-о-пліч і дюйм за дюймом – щоб запобігти вторгненню у Капітолій натовпу, котрий прагнув підірвати наш демократичний процес", - заявив Гонел.
До складу комітету з розслідування штурму Капітолію 6 січня входить дев’ять осіб. Комітет був створений після того, як сенатори-республіканці заблокували створення незалежної комісії, покликаної розслідувати інцидент. Членів комітету призначила спікер Палати представників – демократ Ненсі Пелосі. Глава комітету - демократ Бенні Томпсон.
Відкриваючи слухання, він пообіцяв, що робота комітету буде керуватися тільки фактами і що в ній не буде місця політиканству. Томпсон представив відеозапис нападу.
Республіканці у більшості своїй висловилися проти створення комітету, заявляючи, що слідство є політично мотивованим. Втім, на захист розслідування стала Ліз Чейні - одна з двох законодавців-республіканців у складі комітету і різкий критик експрезидента Трампа. Вона закликала до проведення повномасштабного розслідування подій 6 січня.
- Нагадаємо, 6 січня обидві палати Конгресу США перервали засідання на тлі масового протесту біля Капітолію, де проходило засідання Конгресу по затвердженню результатів виборів. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.
- Згодом поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію.
- Конгрес США поновив роботу, за підсумками якої було затверджено перемогу Байдена на президентських виборах.
- В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, понад півсотні арештували. Пізніше у лікарні від ран помер поліцейський, що захищав будівлю Капітолію.
- 24 червня у США винесли перший вирок у справі про штурм Капітолія: 49-річній Анні Морган-Ллойд зі штату Індіана суд дав три роки умовно та заборонив володіти зброєю
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