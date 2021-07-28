У США конгресмени заслухали перших свідків щодо штурму Капітолію в січні

Про це розповідає "Радіо Свобода".

В якості свідків на слуханнях виступили чотири полісмени, які протистояли натовпу прихильників тодішнього президента Дональда Трампа, що увірвався до приміщення Капітолію.

Один з учасників слухань, поліцейський Аквіліно Гонел, розповів, що нападники його побили.



"Те, чого ми зазнали в той день, нагадувало поле бою у Середньовіччі. Ми билися - пліч-о-пліч і дюйм за дюймом – щоб запобігти вторгненню у Капітолій натовпу, котрий прагнув підірвати наш демократичний процес", - заявив Гонел.

До складу комітету з розслідування штурму Капітолію 6 січня входить дев’ять осіб. Комітет був створений після того, як сенатори-республіканці заблокували створення незалежної комісії, покликаної розслідувати інцидент. Членів комітету призначила спікер Палати представників – демократ Ненсі Пелосі. Глава комітету - демократ Бенні Томпсон.

Відкриваючи слухання, він пообіцяв, що робота комітету буде керуватися тільки фактами і що в ній не буде місця політиканству. Томпсон представив відеозапис нападу.

Республіканці у більшості своїй висловилися проти створення комітету, заявляючи, що слідство є політично мотивованим. Втім, на захист розслідування стала Ліз Чейні - одна з двох законодавців-республіканців у складі комітету і різкий критик експрезидента Трампа. Вона закликала до проведення повномасштабного розслідування подій 6 січня.

