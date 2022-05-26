У США назвали паспортизацію українців на окупованих територіях "слабко замаскованим кроком РФ, щоб підкорити народ"
Прессекретар Держдепу США Нед Прайс назвав спрощену паспортизацію мешканців окупованих територій замаскованим кроком і спробою РФ підкорити українців
Про це він заявив на брифінгу.
"Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців у так звані фільтраційні табори. Ми бачили спроби російських військ іншими способами підкорити український народ на цих територіях. Це лише слабко замаскований крок, який є частиною спроб Росії підкорити народ України", - наголосив Нед Прайс.
Він додав, що США відкидають намагання РФ підпорядувати собі мешканців тимчасово окупованих територій України.
- 19 травня повідомляли, що РФ незаконно видає паспорти мешканцям ОРДЛО за прискореною процедурою.
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