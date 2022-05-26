Про це він заявив на брифінгу.

"Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців у так звані фільтраційні табори. Ми бачили спроби російських військ іншими способами підкорити український народ на цих територіях. Це лише слабко замаскований крок, який є частиною спроб Росії підкорити народ України", - наголосив Нед Прайс.

Він додав, що США відкидають намагання РФ підпорядувати собі мешканців тимчасово окупованих територій України.

19 травня повідомляли, що РФ незаконно видає паспорти мешканцям ОРДЛО за прискореною процедурою.

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