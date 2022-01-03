У США планують відзначити 100-річний ювілей від першого виконання "Щедрика" у Нью-Йорку

Про це пише Радіо Свобода.



Оксана Макарова наголосила, що "Щедрик" в Україні та Carol of the Bells у США - не тільки найпопулярніша різдвяна композиція, але й приклад культурної дипломатії.



"Хор, який виконував у США "Щедрик", поїхав саме з місією культурної дипломатії - через пісні доносити інформацію про молоду українську державу, яка здобула свою незалежність у 1918 році, але, на жаль, не втримала її тоді, хор опинився у США, коли повертатися було вже нікуди. І у США були написані нові слова для "Щедрика" англійською мовою. І буде 100 років, коли в Нью-Йорку було вперше виконано цю пісню, яка за ці 100 років захопила серця", - розповіла посол.



З цієї нагоди у США мають намір провести заходи, в організації яких також візьме участь перша леді України Олена Зеленська.



"Ми будемо дуже активно святкувати. Перша леді також долучається до цього процесу. Вона активно опікується культурною дипломатією. Зараз плануємо багато подій у Вашингтоні, Нью-Йорку, розглядаємо деякі креативні музичні батли", - заявила Оксана Макарова.

"Щедрик" - це українська народна колядка, музику до якої написав український композитор Микола Леонтович на початку ХХ століття. У 1921 році український хор Олександра Кошиця вперше заспівав колядку в США. На виступі був присутній американський музикант українського походження Пітер Вільховський, який пізніше написав англомовну версію української колядки Carol of the Bells.

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