У США помер мільярдер та співзасновник популярної мережі швидкого харчування

Про це повідомляє Forbes.

Пітер Бак помер у віці 90 років. Він був одним зі співзасновників мережі кафе швидкого обслуговування Subway.

Перший ресторан Subway, який спочатку мав назву Pete`s Super Submarines, було відкритий у 1965 році Пітером Баком та Фредом Делюка.

Бак запропонував синові свого друга 17-річному Фреду відкрити кіоск з продажу сендвічів, щоб оплатити навчання в університеті. Як стартовий капітал він інвестував у бізнес $1 тис. Пізніше кафе перейменували на Pete`s Subway, а вже потім - на Subway. За кілька десятиліть мережа кафе розрослася до 40 тис. закладів.

Фред Делюка помер у 2015 році у віці 67 років від лейкемії. На момент смерті його статки оцінювалися в $3,5 млрд. Він передав контроль над компанією своїй сестрі Сюзанні Греко, яка до червня 2018 року обіймала посаду гендиректора Subway.

Статки Пітера Бака оцінюються у $1,7 млрд.

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