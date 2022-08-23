У США відреагували на загибель дочки ідеолога "русского мира" Дугіна
Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США беззастережно засуджують вбивства мирних громадян, де б вони не відбувалися: в Бучі чи Москві
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепу США Неда Прайса під час брифінгу.
Окрім цього, він зазначив, що Україна заперечує будь-яку причетність до вбивства дочки ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної.
"Ми беззастережно засуджуємо атаки на цивільних осіб, будь то в Києві, в Бучі, в Харкові, в Краматорську, в Маріуполі або в Москві. Цей принцип застосуємо в усьому світі", - додав Нед Прайс.
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Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня. 21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.
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22 серпня Федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росії в червні разом з 12-річною донькою.
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В "Азові" наголошують, що жінка, ім'я та військове посвідчення якої ФСБ опублікувала у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов" та ніколи не належала до нього.
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