У США відреагували на загибель дочки ідеолога "русского мира" Дугіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепу США Неда Прайса під час брифінгу.

Окрім цього, він зазначив, що Україна заперечує будь-яку причетність до вбивства дочки ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної.

"Ми беззастережно засуджуємо атаки на цивільних осіб, будь то в Києві, в Бучі, в Харкові, в Краматорську, в Маріуполі або в Москві. Цей принцип застосуємо в усьому світі", - додав Нед Прайс.

Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня. 21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.

22 серпня Федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росії в червні разом з 12-річною донькою.

В "Азові" наголошують, що жінка, ім'я та військове посвідчення якої ФСБ опублікувала у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов" та ніколи не належала до нього.

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