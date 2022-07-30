У США виграли один з найбільших лотерейних джек-потів в історії - $1,3 млрд

Про це пише Bloomberg.

"Ми дуже раді, що стали свідками одного з найбільших виграшів джекпоту в історії Mega Millions. Ми з нетерпінням чекаємо дізнатися, хто переміг, і незабаром привітаємо переможця!", - сказав директор лотереї Огайо Пет Макдональд.

Джекпот був третім за величиною лотерейним призом у країні. Він став настільки великим, тому що з 15 квітня ніхто не перемагав. Це 29 послідовних розіграшів без переможця джекпоту.

Переможець отримає всю суму, якщо обере варіант фіксованих виплат щорічно протягом 29 років. А якщо переможець обере варіант отримати виграш готівкою, то за умовами лотереї він отримає лише $780,5 млн.

12 червня Марсель Люсьє, який виграв 70 млн доларів в канадській лотереї заявив, що він планує використати частину джекпоту, щоб допомогти відбудувати Україну.

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