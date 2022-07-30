У США виграли один з найбільших лотерейних джек-потів в історії - $1,3 млрд
Людина, яка придбала квиток у передмісті Чикаго виграла $1,337 млрд. Це третій найбільший лотерейний джек-пот в історії США
Про це пише Bloomberg.
"Ми дуже раді, що стали свідками одного з найбільших виграшів джекпоту в історії Mega Millions. Ми з нетерпінням чекаємо дізнатися, хто переміг, і незабаром привітаємо переможця!", - сказав директор лотереї Огайо Пет Макдональд.
Джекпот був третім за величиною лотерейним призом у країні. Він став настільки великим, тому що з 15 квітня ніхто не перемагав. Це 29 послідовних розіграшів без переможця джекпоту.
Переможець отримає всю суму, якщо обере варіант фіксованих виплат щорічно протягом 29 років. А якщо переможець обере варіант отримати виграш готівкою, то за умовами лотереї він отримає лише $780,5 млн.
- 12 червня Марсель Люсьє, який виграв 70 млн доларів в канадській лотереї заявив, що він планує використати частину джекпоту, щоб допомогти відбудувати Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе