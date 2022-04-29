У США вважають, що за нападом на нобелівського лауреата, головного редактора "Новой газеты" Дмитра Муратова стоїть російська розвідка

Про це повідомляє CNN.

"Сполучені Штати можуть підтвердити, що російська розвідка організувала напад 7 квітня на головного редактора "Новой газеты" Дмитра Муратова, під час якого його облили червоною фарбою, що містить ацетон", — йдеться у заяві неназваного американського чиновника.



Він не надав подробиць про те, як Сполучені Штати прийшли до такого висновку, а також подробиць про те, який підрозділ російської розвідки організував атаку.

Водночас прессекретарка "Новой газеты" Надія Прусенкова поставила під сумнів оцінку США, висловлену у заяві для CNN.

"Ми встановили зловмисників, тож тепер зрозуміло, що заважає МВС відкрити його особу, – сказала речник видання. - Ми не знаємо, чи є "смердючий підрозділ" у розвідці, який причетний до таких нападів. Але у нас є досвід таких нападів на редакцію, і тоді це була ще не розвідка".

Прусенкова зазначила, що "нападник ще не притягнутий до відповідальності" та закликала порушити кримінальну справу.

7 квітня у Росії напали на редактора "Новой газеты".

12 квітня "Новая газета" розповіла про ймовірних підозрюваних, які напали на її головного редактора Дмитра Муратова.

Через попередження Роскомнагляду 28 березня російська "Новая газета" припинила роботу до кінця війни в Україні.

Головред російської "Новой газеты" повідомив 22 березня, що продає Нобелівську медаль, щоб допомогти українцям.

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