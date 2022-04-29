У США вважають, що за нападом на нобелівського лауреата, головного редактора "Новой газеты" Дмитра Муратова стоїть російська розвідка
Російська розвідка стоїть за нещодавнім нападом у Москві на лауреата Нобелівської премії та незалежного російського журналіста Дмитра Муратова, який публічно виступав проти війни в Україні
Про це повідомляє CNN.
"Сполучені Штати можуть підтвердити, що російська розвідка організувала напад 7 квітня на головного редактора "Новой газеты" Дмитра Муратова, під час якого його облили червоною фарбою, що містить ацетон", — йдеться у заяві неназваного американського чиновника.
Він не надав подробиць про те, як Сполучені Штати прийшли до такого висновку, а також подробиць про те, який підрозділ російської розвідки організував атаку.
Водночас прессекретарка "Новой газеты" Надія Прусенкова поставила під сумнів оцінку США, висловлену у заяві для CNN.
"Ми встановили зловмисників, тож тепер зрозуміло, що заважає МВС відкрити його особу, – сказала речник видання. - Ми не знаємо, чи є "смердючий підрозділ" у розвідці, який причетний до таких нападів. Але у нас є досвід таких нападів на редакцію, і тоді це була ще не розвідка".
Прусенкова зазначила, що "нападник ще не притягнутий до відповідальності" та закликала порушити кримінальну справу.
- 7 квітня у Росії напали на редактора "Новой газеты".
- 12 квітня "Новая газета" розповіла про ймовірних підозрюваних, які напали на її головного редактора Дмитра Муратова.
- Через попередження Роскомнагляду 28 березня російська "Новая газета" припинила роботу до кінця війни в Україні.
- Головред російської "Новой газеты" повідомив 22 березня, що продає Нобелівську медаль, щоб допомогти українцям.
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