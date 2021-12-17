У США заарештували інженера: намагався передати Росії інформацію про винищувачі
У США заарештували інженера оборонного підприємства за звинуваченням у спробі "злити" таємні відомості "агенту РФ"
Про це пише АР.
ФБР провело операцію під прикриттям щодо 63-річного Джона Мюррея Роу-молодшого з Південної Дакоти, який був звільнений з роботи за порушення правил безпеки. Він майже 40 років був інженером-випробувачем для оборонних підрядників. Завдяки цьому чоловік мав доступ до системи безпеки.
ФБР зацікавилося Джоном Мюрреєм Роу-молодшим, коли той дізнавався в колег, чи можна одночасно отримати американський і російський допуски до засекречених даних.
Він протягом певного часу листовався з тааємним співробітником ФБР, котрий представився агентом РФ. Джон Мюррей Роу-молодший розкрив йому технічні деталі про військові винищувачі США, а також повідомив, що зацікавлений у переїзді до РФ і наданні інформації її уряду.
Слідчі дії тривали 8 місяців, і 15 грудня чоловіка заарештували в Ліді (Південна Дакота) за звинуваченням у намаганні "злити" дані про національну оборону для допомоги уряду іншої держави. Суд над Джоном Мюрреєм Роу-молодшим відбудеться 17 грудня. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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