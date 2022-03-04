У США закрили головний пропагандистський рупор Путіна

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву продюсерської компанії T&R Productions, стоїть за російською державною мережею.

У заяві сказано, що компанія "припинить виробництво" на всіх своїх місцях "внаслідок непередбачених подій з перервою в роботі". Усіх працівників попередили про звільнення.

T&R Productions керувала офісами в Нью-Йорку, Маямі, Лос-Анджелесі та Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, раніше шеф-редакторка Russia Today виступила проти війни з Україною та тоталітаризму в Росії.

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