У США закрили головний пропагандистський рупор Путіна
RT America, американське представництво пропагандистської машини Russia Today, зупиняє роботу у США.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву продюсерської компанії T&R Productions, стоїть за російською державною мережею.
У заяві сказано, що компанія "припинить виробництво" на всіх своїх місцях "внаслідок непередбачених подій з перервою в роботі". Усіх працівників попередили про звільнення.
T&R Productions керувала офісами в Нью-Йорку, Маямі, Лос-Анджелесі та Вашингтоні, округ Колумбія.
- Нагадаємо, раніше шеф-редакторка Russia Today виступила проти війни з Україною та тоталітаризму в Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе