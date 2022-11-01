Про це повідомляє Associated Press.

У Х'юстоні застрелили американського репера Takeoff, учасника гурту Migos. У поліції зазначили, що вбивство сталося у місцевому боулінг-клубі. Увечері 31 жовтня репер прийшов туди разом із Quavo - своїм дядьком та колегою з хіп-хоп тріо - грати в кості.

Стрілянина сталась у ніч на 1 листопада. Як інформує поліція, на закритій вечірці були присутні 40-50 людей. Хтось із відвідувачів відкрив стрілянину. Охоронці чули звуки пострілів, але не бачили того, хто почав стріляти. Коли вони прийшли на місце події, то побачили натовп та чоловіка з вогнепальним пораненням у голову чи шию. Його смерть констатували на місці.

Незадовго до трагедії Takeoff публікував у соцмережах фотографії з вечірки. На фото, які були поширені після інциденту, можна побачити чоловіка у схожому одязі, який лежить на підлозі.

У поліції додали, що ще двох людей було доставлено до лікарні з пораненнями. Інформація про те, що Quavo також було поранено, не підтвердилася.

Takeoff разом зі своїм дядьком (Quavo) та двоюрідним братом (Offset) об'єдналися у музичне тріо Migos у 2008 році. У 2013 році вийшов перший хіт Versace. У 2016 році їхня пісня Bad and Boujee посіла перше місце в чарті Billboard.

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