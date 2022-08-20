Про це повідомляє Bloomberg.

"Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на G20, оскільки він веде свою війну проти України", — йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому. Але якщо Путін таки прийде, США вважають, що Зеленський теж повинен брати участь.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що очікує, що Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді.

Після вторгнення Росії в Україну, США та їхні союзники наполягали на тому, щоби проти Путіна застосувати жорсткі санкції, але такі країни, як Індонезія та Індія, відкинули цю ідею.

В Україні схиляються до того щоб Зеленський "брав участь" у саміті, залишаючи відкритою можливість того, що він міг би приєднатися віртуально, а не особисто. Так сталося в липні, коли міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на дистанційній зустрічі міністрів закордонних справ G 20.

Байден ще не сказав, чи поїде він на Балі для участі в конференції, хоча представники США брали участь у зустрічах напередодні саміту лідерів. Байден і Сі також попросили своїх помічників запланувати особисту зустріч, яка буде їх першою особистою зустріччю після того, як Байден став президентом.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Представники Білого дому заявили, що вони приватно передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

У МЗС Британії виступили проти у часті Росія в саміті G20 через агресію в Україні. Кандидат у прем'єри Британії Сунак теж наголосив , що Путіну слід заборонити участь у саміті G20.

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