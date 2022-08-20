Зеленський повинен приєднатися до G20, якщо там буде Путін, - Былий дым
Білий дім заявив у п’ятницю, що український президент Володимир Зеленський повинен взяти участь у саміті Групи 20 на Балі, якщо Володимир Путін буде присутній
Про це повідомляє Bloomberg.
"Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на G20, оскільки він веде свою війну проти України", — йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому. Але якщо Путін таки прийде, США вважають, що Зеленський теж повинен брати участь.
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що очікує, що Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді.
Після вторгнення Росії в Україну, США та їхні союзники наполягали на тому, щоби проти Путіна застосувати жорсткі санкції, але такі країни, як Індонезія та Індія, відкинули цю ідею.
В Україні схиляються до того щоб Зеленський "брав участь" у саміті, залишаючи відкритою можливість того, що він міг би приєднатися віртуально, а не особисто. Так сталося в липні, коли міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на дистанційній зустрічі міністрів закордонних справ G 20.
Байден ще не сказав, чи поїде він на Балі для участі в конференції, хоча представники США брали участь у зустрічах напередодні саміту лідерів. Байден і Сі також попросили своїх помічників запланувати особисту зустріч, яка буде їх першою особистою зустріччю після того, як Байден став президентом.
У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Представники Білого дому заявили, що вони приватно передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.
- У МЗС Британії виступили проти у часті Росія в саміті G20 через агресію в Україні. Кандидат у прем'єри Британії Сунак теж наголосив, що Путіну слід заборонити участь у саміті G20.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе