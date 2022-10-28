У Стамбулі за запитом РФ затримали журналістку кримськотатарського телеканалу ATR
Вчора в Стамбулі за запитом російських спецслужб затримали журналістку кримськотатарського каналу ATR Гульсум Халілову
Про це повідомив заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.
У своєму дописі він вимагав негайно звільнити його колегу.
"Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки! У Стамбулі за запитом російських спецслужб затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу ATR Гульсум Халілова. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу! Просимо про допомогу Президента України Володимира Зеленського!", - ідеться в повідомлені.
Пізніше про затримання журналістки повідомив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Він зазначив, що Гульсум Халілову затримали в Інтерполі за запитом Росії. Наразі журналістка звільнена. Їй дозволили в'їзд на територію Туреччини.
Також Чубаров наголосив, що затримання - це аж ніяк не арешт і тим більше не видача. За його словами, процедури в Інтерполі вимагають від держав-членів їх дотримуватися.
"Але в будь-якому разі це принизливо для тих, кого затримують незаконно. В даному випадку, відповідно до сфальшованих Росією матеріалів", - зазначив Чубаров.
На його думку, не варто звинувачувати правоохоронні органи держави, які за правилами зреагували на запит Інтерполу. Натомість треба вимагати від держав-членів Інтерполу негайно позбавити Росію членства в цій організації.
Чубаров також додав, що його самого двічі незаконно затримували на вимогу російських спецслужб.
"Це справді ганьба для всіх цивілізованих держав, коли вони миряться з тим, що терористична держава Росія все ще є членом Інтерполу, а вони – цивілізовані держави – виконують запити держави – терориста", - наголосив він.
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