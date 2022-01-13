У столиці Казахстану оголосили "помаранчевий рівень" терористичної загрози

Про це повідомляє ORDA.



Зазначається, що "помаранчевий рівень" діятиме у столиці Казахстану 14 днів (до 27 січня).



На цей період місцевих мешканців просять дотримуватися певних вимог.



Зокрема населення повинне виконувати вказівки правоохоронців.



"Мешканців столиці просять з розумінням поставитися до роботи правоохоронних органів та дотримуватися їх законних вимог",– йдеться у повідомленні.

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