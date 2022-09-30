У стрінгах та без комплексів: Сердючка разом з "мамою" зібрались на Щекавицю
Український дует артистів Андрія Данилка та його сценічної "мами" Інни Білоконь долучились до мему про оргію у разі ядерного удару по території України з боку Росії
Сміливе фото шоу-мен Андрій Данилко виклав у себе в instagram.
На світлині Вєрка Сердючка разом з мамою позують в самих стрінгах спиною до камери. Окрім білизни, на них – лише вирізняльні головні убори: зірка на Данилкові та хустинка на артистці Білоконь.
"Ми майже на місці", - пожартував у підписі до фото Данилко.
Жарт підтримали зіркові колеги дуету.
- Жарт, що за тиждень став мемом, з'явився у відповідь на погрози Путіна ядерним ударом до Україні та, зокрема, центрам прийняття рішень у Києві. Мешканці столиці почали писати, що в разі удару планують зібратись на горі Щекавиця у самому центрі міста і наостанок влаштувати оргію.
- До мему долучились не лише мешканці столиці, а й зарубіжні політики та посадовці.
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