Сміливе фото шоу-мен Андрій Данилко виклав у себе в instagram.

На світлині Вєрка Сердючка разом з мамою позують в самих стрінгах спиною до камери. Окрім білизни, на них – лише вирізняльні головні убори: зірка на Данилкові та хустинка на артистці Білоконь.

"Ми майже на місці", - пожартував у підписі до фото Данилко.

Жарт підтримали зіркові колеги дуету.

Жарт, що за тиждень став мемом, з'явився у відповідь на погрози Путіна ядерним ударом до Україні та, зокрема, центрам прийняття рішень у Києві. Мешканці столиці почали писати, що в разі удару планують зібратись на горі Щекавиця у самому центрі міста і наостанок влаштувати оргію.

До мему долучились не лише мешканці столиці, а й зарубіжні політики та посадовці.

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