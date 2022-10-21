Про це повідомляється у мережі Facebook.

"Буде представлено 15 експонатів, з яких сформовано 10 лотів. Кожен має свою власну історію, різні митці ретельно працювали над інсталяцією", – пишуть активісти.

Всі виручені кошти з аукціону будуть передані на потреби ЗСУ.

"Слідкуйте за сторінками та оновленнями, робіть ставки, починаючи із завтра – о 18:00 буде презентація першого лоту", – йдеться у повідомленні.