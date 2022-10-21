У суботу 22 жовтня стартує виставка-аукціон "Незламні", яку організувала "Солідарна молодь" для підтримки ЗСУ
У суботу 22 жовтня, о 18:00 стартує виставка-аукціон "Незламні", яку проводять ВГО "Солідарна Молодь", ГО "ТВОЯ БРАМА" та Фонд Порошенка
Про це повідомляється у мережі Facebook.
"Буде представлено 15 експонатів, з яких сформовано 10 лотів. Кожен має свою власну історію, різні митці ретельно працювали над інсталяцією", – пишуть активісти.
Всі виручені кошти з аукціону будуть передані на потреби ЗСУ.
"Слідкуйте за сторінками та оновленнями, робіть ставки, починаючи із завтра – о 18:00 буде презентація першого лоту", – йдеться у повідомленні.
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