Зруйноване через агресію РФ житло: в ОАСК вимагають скасувати положення про компенсацію за об'єкти лише на підконтрольній території та обмеження суми виплат

Про це інформує пресслужба ОАСК.

“Позивачка оскаржує окремі пункти постанови Кабінету Міністрів, якою було затверджено порядок надання та визначення розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої збройною агресією РФ”, - йдеться у повідомленні.

Серед вимог позову - скасувати положення, якими було встановлено, що грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях, і при цьому розмір компенсації не може перевищувати 300 тис. грн за один об’єкт житла.

“На думку позивачки, такі обмеження дискримінують мешканців непідконтрольних територій та є незаконними. Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі”, - заявили у пресслужбі.