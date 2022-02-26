У Сумах тривають вуличні бої, в Харкові готуються до артобстрілів і безкоштовно видають хліб

Про це повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація, передає Еспресо.TV.



"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома. Необхідно закрити штори. Бути якнайдалі від вікон", - така інформація пішла о 10:30.



Ближче до 11:00 з'явилося уточнення:



"На Курській в Сумах серйозний бій. Наша тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті.



Місцевих жителів просять триматися якнайдалі від вікон. Не виходьте на вулицю, не знімайте на телефони".



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Що ж стосується Харкова, то оборона міста наразі непорушна. Російським окупантам до міста потрапити не вдається, попри неодноразові випадки прориву.



"Після серйозного опору наших героїв ворог, почав ганебно цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню.



Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі.



Наразі, комендантська година завершена, однак, пересуватись містом небезпечно!



Вночі працювали диверсійно розвідувальні групи ворога", - повідомив вранці очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.



За словами керівника Харківщини, зараз очікується хвилю "масивного" артобстрілу.



"Виходити з укриттів небезпечно! Очікуємо масивного обстрілу наших позицій з ворожої артилерії та літаків", - наголошує Синєгубов.





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