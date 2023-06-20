У Тамбовській області РФ прогримів вибух на пороховому заводі, є загиблі та поранені
У вівторок, 20 червня, у населеному пункті Котовськ Тамбовської області РФ сталася пожежа на пороховому заводі: щонайменше 4 людей загинуло, ще 12 зазнали поранень
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Раніше місцева влада повідомляла про двох поранених, пізніше представники екстрених служб заявили РИА Новости, що кількість жертв зросла до 12.
МНС Росії повідомило, що у цеху №3 Тамбовського порохового заводу стався вибух із загорянням, губернатор області причиною пожежі назвав "людський фактор".
За даними російських телеграм-каналів, вибух пролунав о другій годині дня, пожежу загасили через сім хвилин.
- 25 травня в будівлі міністерства оборони Росії у центрі Москви сталася пожежа на одному з балконів, у МНС столиці РФ спростували повідомлення.
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