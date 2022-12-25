У Росії починаються процеси, про які я попереджав раніше, і на які дуже чекаю. У Татарстані розглядають можливість проведення референдуму щодо збереження посади президента республіки. Джерела вважають, що населення регіону підтримає збереження чинного найменування посади. Це прямо суперечить цілям та законам Кремля.

Фактично ми спостерігаємо явний бунт проти федеральної влади. І зрозуміло, чому саме Татарстан очолив цей бунт.

Татарстан завжди був дуже проблемним регіоном для Росії через явні сепаратистські та націоналістичні настрої

Татарстан завжди був дуже проблемним регіоном для Росії через явні сепаратистські та націоналістичні настрої. Почати можна з того, що посада президента Татарстану заснована Шаймієвим, який і став першим президентом республіки. Він сам, як голова Верховної Ради Республіки Татарстан, ініціював цей процес і був президентом з 1991 року по 2010 рік.

Читайте також: Росія — це триєдина сутність: "глибинний народ" + Путін + війна

Саме за нього та за його сприяння почалося зростання національних рухів. Все йшло до того, що багатий Татарстан схоче вийти зі складу РФ, як і Чечня. Але в Кремлі врахували помилки та... Шаймієва купили. У результаті він сам і погасив активні сепаратистські настрої республіки. А Шаймієви стали неймовірно багатими. За підсумками 2019 року, сім'я першого президента Татарстану входила до топ-3 найбагатших кланів Росії, посівши місця одразу за Гуцерієвими та Ротенбергами.

Наразі місцеві еліти незадоволені ставленням до себе з Кремля і старі настрої почали оживати. Хоча, треба визнати, що націоналістичні та антиросійські настрої завжди були сильними у Татарстані й успішно гасилися лише фінансовими вливаннями. А зараз фінансовий потік під впливом санкцій вичерпався. І почалися прояви цих настроїв у суспільстві на всіх рівнях.

Схоже, що надихнувшись за час війни автономією Чечні та отримавши власні національні батальйони, а також бачачи слабкість Кремля, Татарстан пішов на відкрите протистояння.

Читайте також: "Аргентина, 1985". Короткий конспект для Росії

І першим виявом стало ігнорування федерального закону. Схоже, що, вразившись за часи війни автономією Чечні та отримавши власні національні батальйони, а також бачачи слабкість Кремля, Татарстан пішов на відкрите протистояння.

Це може призвести до одного з двох варіантів — або місцеві еліти отримають те, що вони хочуть і це буде приниженням влади, або Кремль спробує задавити цю історію в зародку. Тоді можемо побачити яскравий конфлікт, який, можливо, буде першою іскрою пожежі, яка спалить Росію як імперію. Адже новий Карфаген має бути зруйнований. Тож чому б цьому процесу не початися з Татарстану.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.