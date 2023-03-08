У Тбілісі перед парламентом знову зібралися протестувальники
У столиці Грузії Тбілісі вчергове збираються протестувальники перед парламентом: учасники акції виступають проти ухвалення закону про іноагентів
Про це пише Грузія Online.
"На проспекті Руставелі у Тбілісі триває підготовка до акції, запланованої у найвищого законодавчого органу Грузії на 19:00, перекрито автомобільну дорогу. Перед парламентом збираються громадяни. Вони несуть прапори Грузії та ЄС. Прийшли вже й політики. Наразі поблизу парламенту спокійно. На прилеглій території мобілізовано поліцію", - ствердили журналісти.
Під час початку мітингу голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі публічно спалив аркуші паперу, де, за його словами, надруковано текст закону про іноагентів. Також він закликав щодня проводити такі протести, доки влада не відкличе законопроєкт.
"Учорашній розгін мирного мітингу все розставив на свої місця. Влада повністю дискредитувала себе і вже не є легітимною. Справа лише часу, коли чинна влада зніме з себе повноваження", - заявив журналістам учасник протесту, ексдепутат парламенту Гедеван Попхадзе.
Радіо Свобода також повідомило, що голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі надіслав листа президенту Венеціанської комісії Ради Європи Клер Базі-Малорі, де попросив підготувати висновок про два проєкти закону щодо іноагентів.
- 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.
- Молодь сприйняла законопроєкт про іноагентів як меседж від влади, що вона може перетворити Грузію в РФ, заявив політолог Васадзе.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарно з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт "іноагентів"
- У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
- Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни.
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