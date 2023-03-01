У тимчасово окупованій Кадіївці вибухнули фури з російським боєкомплектом, – Гайдай

Про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом", - написав Гайдай.

Судячи з повідомлень місцевих пабліків, вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі, одному з найрозвиненіших підприємств Луганщини, який загарбники перетворили на військову базу.

Також очільник Луганщини зазначив, що у ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського. Наступи росіяни проводять переважно вночі.