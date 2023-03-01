У тимчасово окупованій Кадіївці вибухнули фури з російським боєкомплектом, – Гайдай
У тимчасово окупованій Кадіївці стався вибух на одному з заводів – підірвались вантажівки зі снарядами
Про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом", - написав Гайдай.
Судячи з повідомлень місцевих пабліків, вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі, одному з найрозвиненіших підприємств Луганщини, який загарбники перетворили на військову базу.
Також очільник Луганщини зазначив, що у ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського. Наступи росіяни проводять переважно вночі.
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