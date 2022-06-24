У тимчасово окупованому Маріуполі людей заарештовують за порушення комендантської години, - радник мера
Рашисти в тимчасово окупованому Маріуполі запровадили комендантську годину. За непокору - арешт, фільтраційний табір або "виправні" роботи із розбору сміття
Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Маріуполі діє комендантська година. Для дітей віком до 16 років з 21:00 до 05:00 Для всіх інших з 23:00. Порушення обертається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором", - написав радник мера.
Частково дозволяють виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ.
"Почали пропускати приваті авто. Ще дуже обмежено, але почали. З поганого, такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливістю", - додав Андрющенко.
Радник мера наголосив на необхідності евакуюватися.
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