Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі діє комендантська година. Для дітей віком до 16 років з 21:00 до 05:00 Для всіх інших з 23:00. Порушення обертається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором", - написав радник мера.



Частково дозволяють виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ.



"Почали пропускати приваті авто. Ще дуже обмежено, але почали. З поганого, такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливістю", - додав Андрющенко.



Радник мера наголосив на необхідності евакуюватися.

Попри відсутність грошей, окупаційна влада Маріуполя говорить про наміри виплатити грошові компенсації постраждалим від "агресії армії України" маріупольцям.

У Маріуполі почалися пограбування людей пенсійного віку, які встигли отримати від окупаційної "влади" перші виплати

Маріупольці через брак води вимушені прати речі у вирвах від авіабомб

Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади.

7 червня Володимир Могильний, голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді розповів, що окупанти у Маріуполі створили найбільш сприятливі умови для розповсюдження інфекційних хвороб.

17 червня Маріупольська міськрада повідомила, що у Маріуполі спалах інфекцій може призвести до тисяч смертей.

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