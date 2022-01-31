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У "тіні" кожна п'ята пачка: в Україні збільшилась частка контрафакту цигарок

31 січня, 2022 понедiлок
11:46
Суспільство сигарета

Частка нелегальних цигарок на ринку України до листопада 2021 року зросла на 2,3 п. п. порівняно з показниками серпня - до 20,4% з 17,1%, оновивши максимальні за показники за десятиліття

Про це йдеться в заяві генерального директора тютюнової компанії "JTI Україна" Пола Холловея, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже стурбовані цими показниками. Частка контрафакту та нелегального Duty Free за останній рік зросла в рази. При чому ця продукція виробляється на території України", - сказав гендиректор.

Він повідомив, що нелегальний ринок відібрав п'яту частину всього тютюнового ринку України, завдаючи збитків як легальним законослухняним виробникам, так і бюджету країни.

Крім того, бюджет України не отримав 15,5 млрд грн податків, які під час загострення зовнішньополітичної ситуації, були б дуже доречними.

Халловей нагадав про попередні підсумки дослідження "Kantar Україна", згідно з якими частка нелегальних цигарок в Україні за останні п'ять років збільшилася з 1% у 2016 році до 12,8% у лютому 2021 року, 15,0% - у травні та 18,1% у серпні, досягнувши рекордних за десятиліття 20,4% у листопаді минулого року.

Також, наприкінці 2019 року цей показник становив 6,6%, а в серпні 2020 року - 6,9%, з чого випливає, що поширеність контрафактних сигарет найбільш інтенсивно зростала у 2021 році - на 7,6 п. п.

"Ми ще три роки тому попереджали про те, що нелегальний ринок цигарок зростатиме, коли помітили тенденцію зростання. Зараз ми розуміємо, що він зростатиме й надалі, оскільки згідно з дослідженням "Kantar Україна", різниця в ціні між легальними та нелегальними цигарками збільшується з кожним роком, і ця різниця збільшуватиметься і надалі, тому що акцизи на цигарки щороку зростають на 20%, а отже, зростають і ціни на продукцію легальних виробників", - додав очільникт компанії.

Він уточнив, що легальний тютюновий бізнес робить все можливе в рамках своєї компетенції, щоб змінити ситуацію, у тому числі проводить інформаційні кампанії про шкоду нелегального обігу тютюнових виробів для бізнесу, суспільства та країни загалом.

Зазначається, що легальний тютюновий бізнес співпрацює з правоохоронними органами, ділиться з ними даними досліджень ринку цигарок та пояснює наслідки зростання на ньому частки нелегальних тютюнових виробів.

Крім того, створено спеціальний сайт з інформацією про нелегальний ринок цигарок та інтерактивну картку, на якій кожен бажаючий може відзначити точки продажу нелегальної продукції.

За його словами, це все, що бізнес може зробити для мінімізації нелегальної торгівлі, тоді як для ефективної боротьби з нелегальним ринком цигарок потрібні об'єднані зусилля бізнесу, суспільства та влади.

"Протягом кількох років існувала державна стратегія боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів, але вона, на жаль, так і залишилася декларацією намірів. Минулого року депутати зареєстрували законопроект про кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів у великих розмірах, але він поки що так і залишився законопроектом. Наприкінці року Національна поліція провела серію рейдів із закриття точок продажу нелегальних цигарок, але вони відкривалися на тому ж місці через тиждень", - підсумував гендиректор "JTI Україна".
 

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Новини
тютюн
цигарки
контрафакт
контрафактні цигарки
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