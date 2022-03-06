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У Тірані вулицю, на якій розташоване посольство Росії, перейменують на вулицю Вільної України

6 березня, 2022 неділя
19:31
Новини Тірана

Мер столиці Албанії вважає, що нова назва стане докором для дипломатів російського представництва

Про це пише Reuters, - інформує Еспресо.TV.

"Наше покоління буде позначено цією кривавою російською агресією, і в наших громадських місцях слід пам'ятати про героїчний опір України", – зазначив мер Тірани Веліай.

Він також додав, що нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства.

"Росіянам доведеться працювати, жити і отримувати пошту за адресою Вільної України", - заявив він.

Додамо, що раніше ця вулиця була названа на честь Доніки Кастріоті – дружини національного героя Албанії Скандербега. 

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солідарність
вулиця
Албанія
перейменування
війна з Росією
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