У Тірані вулицю, на якій розташоване посольство Росії, перейменують на вулицю Вільної України
Мер столиці Албанії вважає, що нова назва стане докором для дипломатів російського представництва
Про це пише Reuters, - інформує Еспресо.TV.
"Наше покоління буде позначено цією кривавою російською агресією, і в наших громадських місцях слід пам'ятати про героїчний опір України", – зазначив мер Тірани Веліай.
Він також додав, що нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства.
"Росіянам доведеться працювати, жити і отримувати пошту за адресою Вільної України", - заявив він.
Додамо, що раніше ця вулиця була названа на честь Доніки Кастріоті – дружини національного героя Албанії Скандербега.
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