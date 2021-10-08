У центрі Києва сталася пожежа: до гасіння залучали 8 одиниць техніки ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"8 жовтня о 05:14 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дмитрівській, 23, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що по прибуттю на місце було встановлено, що горить одноповерхова недіюча будівля на орієнтовній площі 400 кв. м.

Так, о 06:13 пожежу було локалізовано та о 07:13 - ліквідовано.

На місці інциденту працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.





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