У центрі Києва сталася пожежа: до гасіння залучали 8 одиниць техніки ДСНС
У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа у недіючій будівлі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
"8 жовтня о 05:14 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дмитрівській, 23, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначили, що по прибуттю на місце було встановлено, що горить одноповерхова недіюча будівля на орієнтовній площі 400 кв. м.
Так, о 06:13 пожежу було локалізовано та о 07:13 - ліквідовано.
На місці інциденту працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.24
Купівля 26.24Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.63
- Актуальне
- Важливе