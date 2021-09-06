У центрі Києва відбулась ДТП з перекиданням
На вулиці Спаській на столичному Подолі сталася ДТП з перекиданням автомобіля
Про це повідомляють Вартові.Еспресо
Відбулося зіткнення Skoda Fabia з автомобілем Skoda Rapid, останній перекинувся на дах.
За попередніми даними, люди серйозно не постраждали. На місці працювали поліцейські.
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