У ЦПД дали поради українцям: як пережити кризу та зберегти спокій під час війни

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.



При агресії радять звести паніку до мінімуму. Дайте людині можливість випустити емоції. Дайте роботу, пов’язану з високим фізичним навантаженням. Демонструйте доброзичливість



При панічній атаці попросіть людину сісти, опустити голову та впертися ногами в підлогу. Зосередитися на диханні і дихати повільно. Переведіть увагу! Попросіть людину розповісти про те, що вона бачить і чує.



"Разом до перемоги! #stoprussia", - підсумували в ЦПД.





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