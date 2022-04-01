У ЦПД дали поради українцям: як пережити кризу та зберегти спокій під час війни
Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій, як пережити кризу та зберегти спокій
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.
При агресії радять звести паніку до мінімуму. Дайте людині можливість випустити емоції. Дайте роботу, пов’язану з високим фізичним навантаженням. Демонструйте доброзичливість
При панічній атаці попросіть людину сісти, опустити голову та впертися ногами в підлогу. Зосередитися на диханні і дихати повільно. Переведіть увагу! Попросіть людину розповісти про те, що вона бачить і чує.
"Разом до перемоги! #stoprussia", - підсумували в ЦПД.
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