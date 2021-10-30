У ЦВК пояснили, чому на виборах 31 жовтня не можна голосувати за електронним паспортом

Про це заявили у Центральній виборчій комісії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та №197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня 2021 року, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України", - йдеться у повідомленні.

ЦВК звернулася до виборців з проханням мати при собі паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки.

У неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. У Харкові пройдуть позачергові вибори міського голови.

Нагадаємо, керівниця Харківської міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко назвала фейком інформацію про допуск на виборчі дільниці лише вакцинованих.

Член Харківської територіальної комісії Харківського району Харківської області від партії "Європейська Солідарність" Катерина Поп назвала інформацію про недопуск громадян без COVID-сертифікатів на дільниці у Харкові фейком.

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