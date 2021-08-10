У Туркменістані бажаючих підключити інтернет змушують присягати на Корані, що вони не користуватимуться VPN

Про це розповідає туркменська служба "Радіо Свобода".

У Туркменистані охочих провести додому інтернет змушують давати клятву на Корані, що вони не будуть використовувати VPN.

Туркменська служба Радіо Свобода цитує жительку, яка вже півтора роки намагається провести до себе додому інтернет.

За її словами, черга на підлючення до інтернету зайняла півтора роки, коли жнастав її час, від жінки зажадали поклястися на Корані про те, що вона не буде користуватися послугами VPN.



"А без VPN в інтернеті ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити", – розповідає героїня матеріалу.



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Йдеться і про інші випадки, коли чиновники вимагали присягатися. За повідомленням, в одному з регіонів країни клястися на Корані людей змушує співробітник Міністерства національної безпеки, який курує філіал компанії "Туркментелеком".

Практика примусу громадян давати клятви і присяги в Туркменістані широко поширена. У минулому давати клятву вірності батьківщині вимагали від усіх громадян, починаючи з дітей.

У Туркменістані на даний час заблоковані багато сайтів, соціальні мережі, а також ресурси, що пропонують VPN-сервіси. Влада використовує різні методи, щоб громадяни не використали цю можливість для отримання доступу в інтернет.

VPN, або віртуальна приватна мережа, часто використовується для обходу блокування, щоб отримати доступ до того чи іншого заблокованого сайту або сервісу. Крім того, ці технології захищають дані від тих, хто намагається дізнатися, чим користувач займається в інтернеті.