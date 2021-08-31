У Вашингтоні подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

Про це повідомила прес-служба ОПУ.

Глава держави з дружиною поклали символічні сніпки пшениці до підніжжя Меморіалу у Вашингтоні. Після цього пам'ять жертв страшної трагедії українського народу вшанували члени офіційної делегації України.

Голова Крайового комітету США з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу Михайло Савків та автор проєкту Меморіалу архітектор Лариса Курилас ознайомили Володимира Зеленського з історією створення пам’ятника.

"Цей Меморіал є важливим символом солідарності американського народу з українцями та нагадуванням про одну з найстрашніших трагедій в історії нашого народу та всього людства", – наголосив президент України.