У вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом: у Мінфіні назвали суму
Україна у вересні має сплатити за держборгом 104,9 млрд грн, що є піком виплат впродовж 2021 року
Про це свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.
Згідно з даними відомства, у серпні 2021 року Україна має витратити на погашення і обслуговування держборгу 27,5 млрд грн. У вересні державу очікують пікові виплати - 104,9 млрд грн.
Зокрема, у вересні за зовнішнім боргом Україна сплатить 81,4 млрд грн, з яких 65,1 млрд грн - на погашення, а 16,3 млрд грн - на обслуговування боргу. За державним внутрішнім боргом Україна сплатить 23,5 млрд грн, з яких 15,09 млрд грн - на погашення, а 8,43 млрд грн - на обслуговування.
Крім того, у жовтні Україна має сплатити за держборгом 43,95 млрд грн, у листопаді - 44,5 млрд грн, а в грудні - 37,1 млрд грн.
Загалом, за даними Мінфіну, Україна у цьому році сплатить за держборгом 601,3 млрд грн.
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