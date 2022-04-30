У Верховній Раді вважають за необхідне впровадити персональні санкції проти Гундяєва, духовника Путіна Шевкунова та верхівки РПЦ

Проект відповідної постанови зареєстровано 29 квітня 2022 року під №7332, розповідає Еспресо.TV.



Мова про наступних громадян РФ:

16-й Патріарх Московський і всієї Русі Кирил (Гундяєв В.М., 20.11.1946 р.н.);

керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Валерійович Алфєєв, за прізвищем батька - Дашевський, 24.07.1966 р.н.);

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви протоієрей Микола Балашов (Микола Володимирович Балашов, 13.12.1956 р.н.);

митрополит Псковський і Пороховський Російської православної церкви Тихон (Георгій Олександрович Шевкунов, 02.07.1958 р.н.), відомий як духівник В.В.Путіна та особа, наближена до спецслужб Російської Федерації.

Нагадаємо, 26 квітня п'ятий президент України Петро Порошенко закликав світ запровадити санкції проти Російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

Як наголошують автори документу, в системі диктатури Путіна, вибудуваної в Російській Федерації, "вище керівництво релігійних об’єднань перебуває в тісній взаємодії з органами влади та спецслужбами, зокрема федеральною службою безпеки, фактично, незаконно виконуючи функції державних службовців у релігії, реалізуючи політику Російської Федерації через наявні у них засоби влади і впливу"."Поширення ідеології війни та геноциду несумісне з релігійними засадами віри. Російські священики так само, як і політичне керівництво та військові РФ, мають відповісти за злочин геноциду українського народу, відповідно до статей 6, 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та відповідно до чинного законодавства України", - зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту.На думку українських парламентарів, щодо Гундяєва, Шевкунова та інших перерахованих вище осіб необхідно ввести санкції терміном на 10 років.