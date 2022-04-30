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Головна війна з Росією У Верховній Раді вважають за необхідне впровадити персональні санкції проти Гундяєва, духовника Путіна Шевкунова та верхівки РПЦ

У Верховній Раді вважають за необхідне впровадити персональні санкції проти Гундяєва, духовника Путіна Шевкунова та верхівки РПЦ

30 квітня, 2022 субота
17:14
війна з Росією Кирил Путін

Народні депутати України пропонують застосувати санкції до церковних діячів РПЦ, які системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації

Проект відповідної постанови зареєстровано 29 квітня 2022 року під №7332, розповідає Еспресо.TV.

Мова про наступних громадян РФ:

  • 16-й Патріарх Московський і всієї Русі Кирил (Гундяєв В.М., 20.11.1946 р.н.);
  • керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Валерійович Алфєєв, за прізвищем батька - Дашевський, 24.07.1966 р.н.);
  • заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви протоієрей Микола Балашов (Микола Володимирович Балашов, 13.12.1956 р.н.);
  • митрополит Псковський і Пороховський Російської православної церкви Тихон (Георгій Олександрович Шевкунов, 02.07.1958 р.н.), відомий як духівник В.В.Путіна та особа, наближена до спецслужб Російської Федерації.

Як наголошують автори документу, в системі диктатури Путіна, вибудуваної в Російській Федерації, "вище керівництво релігійних об’єднань перебуває в тісній взаємодії з органами влади та спецслужбами, зокрема федеральною службою безпеки, фактично, незаконно виконуючи функції державних службовців у релігії, реалізуючи політику Російської Федерації через наявні у них засоби влади і впливу".

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"Поширення ідеології війни та геноциду несумісне з релігійними засадами віри. Російські священики так само, як і політичне керівництво та військові РФ, мають відповісти за злочин геноциду українського народу, відповідно до статей 6, 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та відповідно до чинного законодавства України", - зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту.

На думку українських парламентарів, щодо Гундяєва, Шевкунова та інших перерахованих вище осіб необхідно ввести санкції терміном на 10 років. 
  • Нагадаємо, 26 квітня п'ятий президент України Петро Порошенко закликав світ запровадити санкції проти Російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.


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Верховна Рада
РПЦ
санкції
Патріарх Кирило
Патріарх Кирил
Гундяєв
Російська православна церква
Кирило
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