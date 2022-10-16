У відеогрі Cyberpunk 2077 з'явиться колишня порноакторка Саша Грей
Колишня порноакторка Саша Грей озвучить героїню у доповненні до відеогри Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty
Про це Саша Грей повідомила у своєму twitter.
Видавець гри, компанія CD Projekt RED опублікувала пост про те, що в Cyberpunk 2077 з'явиться нова громадська радіостанція, і кожен охочий може допомогти з її наповненням, написавши музичну композицію та надіславши її до 30 листопада. Ведучою станції стане дівчина Еш.
У відповідь до цього посту, Саша Грей, справжнє ім'я якої Марина Енн Хенцисс, написала "Привіт, я Еш", відзначивши, що саме її голос належатиме радіоведучій.
CD Projekt RED планує відібрати до 15 фанатських композицій, які гратимуть на радіостанції. За це автори треків отримають $3000 і продукцію за мотивами Cyberpunk 2077.
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