У відеогрі Cyberpunk 2077 з'явиться колишня порноакторка Саша Грей

Про це Саша Грей повідомила у своєму twitter.

Видавець гри, компанія CD Projekt RED опублікувала пост про те, що в Cyberpunk 2077 з'явиться нова громадська радіостанція, і кожен охочий може допомогти з її наповненням, написавши музичну композицію та надіславши її до 30 листопада. Ведучою станції стане дівчина Еш.

У відповідь до цього посту, Саша Грей, справжнє ім'я якої Марина Енн Хенцисс, написала "Привіт, я Еш", відзначивши, що саме її голос належатиме радіоведучій.

CD Projekt RED планує відібрати до 15 фанатських композицій, які гратимуть на радіостанції. За це автори треків отримають $3000 і продукцію за мотивами Cyberpunk 2077.

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