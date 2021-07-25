У відповідь на "вогняний терор" Ізраїль скоротив межі риболовлі біля узбережжя Гази

Це рішення прийнято у відповідь на "вогненний терор" з Гази і вступає в силу негайно, передає Еспресо.TV.



"Протягом вечора 25 липня на прикордонній території Ізраїлю відбулося не менше п'яти загорянь трави та чагарнику. Слідчий пожежної служби дійшов висновку, що всі пожежі стали результатом підпалу із застосуванням повітряних куль, які несуть "запал" і контейнер з легкозаймистою рідиною", - пояснює NEWSru.co.il.



Кулі запускаються з палестинського боку.



Нафталі Беннет після вступу на посаду прем'єра обіцяв, що Ізраїль більше не потерпить "вогненний терор" з Гази, і відповідь на нього буде таким же, як на ракетні обстріли.



Протягом червня ВПС ЦАГАЛу вже кілька разів завдавали ударів по цілям на території сектора у відповідь на запуск "вогняних куль".





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